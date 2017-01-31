«Матильда»: фильм может быть привлечен к уголовной ответственности

Депутат Госдумы Наталья Поклонская хочет привлечь к уголовной ответственности создателей фильма «Матильда», и потому проверяет его сценарий и финансирование. По ее мнению, мало провести проверку трейлера скандального фильма Алексея Учителя, нужно вплотную заняться кинокартиной. Деньги из бюджета не должны тратиться на откровенную ересь и кощунство.

Госпожа Поклонская направила в Генпрокуратуру новый запрос: надзорный орган должен проследить за проверкой сценария. В качестве экспертов пригласят богословов и историков, и без их вердиктов картина не выйдет на большой экран. Канонизированный святой, мученик Николай ІІ представлен в фильме развратником и лжецом, который всю жизнь любил не Императрицу Александру, а балерину Матильду Кшесинскую. Весь фильм российский царь-Страстотерпец мечется между двумя любимыми женщинами, не зная кого выбрать. Среди экспертов найдутся священники, которые отнесут спорный фильм к разряду «научной фантастики». Среди них – епископ Егорьевский Тихон, глава патриаршего совета по вопросам культуры, потому фильм могут лишить прокатного удостоверения.

Для того чтоб судить об отношениях Николая ІІ и балерины Кшесинской, достаточно внимательно изучить дневниковые записи Императора, его письма, отчеты фискальных служб. Не было никакой «тайны дома Романовых» — об отношениях наследника и балерины до его женитьбы на Алекс знал весь светский Петербург. И тем более, слоган картины глуп и неуместен – не могла любовь царя к кому угодно, кто не королевской крови, изменить Россию. Откровенные сцены сексуального характера, клевета, недочеты и ложь – совсем не то, чем надо встречать столетие крушения Российской Империи.