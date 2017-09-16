Матильда: Никита Михалков обвинил в шумихе вокруг фильма «Матильда» «Фонд Кино»

Режиссер Никита Михалков обвиняет в шумихе вокруг скандального фильма о царе Николае II и балерине Матильде Кшесинской исключительно «Фонд Кино». Фонд выдал деньги режиссеру фильма, хотя государство не выделило ему ни копейки, зная Алексея Учителя. Не каждому деятелю культуру нужно выдавать деньги на «творчество», которое может оказаться и оскорбительным, и кощунственным.

Деятель российской культура Никита Михалков имеет свое отношение к скандалам вокруг фильма «Матильда», а выразил его только на кинофестивале «Евразийский мост». По словам Никиты Сергеевича, нездоровую ситуацию создал «Фонд Кино» – он дал денег на картину Алексея Учителя, хотя не каждый проект нужно финансировать. Государство не дало скандальному режиссеру ни копейки и поступило правильно. Режиссер не видел фильма Алексея Учителя, но уверен, что вольная интерпретация биографии государя и святого рано или поздно приведет к недоразумениям.

«Фонд кино» – государственная организация, которая помогает кинематографистам развиваться и становиться на ноги, заведует фондом режиссер Станислав Говорухин. Никита Михалков считает своего коллегу «безответственным», а всю вину за угрозы со стороны «православных активистов» перекладывает на попечительский совет «Фонда кино».

Источник, близкий к «Фонду Кино» заявил, что Михалков сам был в числе тех, кто голосовал за оказание материальной поддержки режиссеру Алексею Учителю. Потому, обвиняя фонд, Никита Сергеевич может смело обвинить самого себя. Поведение и слова режиссера собеседник агентства «РИА Новости» считает странными, хотя Михалков имеет намерение выйти из попечительского совета «Фонда Кино».