«Минута славы»: Познер и Литвинова извинились, менеджер эфира уволен, а Евгений Смирнов не намерен возвращаться

Скандал на популярном телешоу «Минута славы», что выходит в эфир на Первом канале, немного поутих. Однако участник Евгений Смирнов, которого оскорбили судьи, заявил, что не намерен возвращаться на проект. В свою очередь, в руководстве передачи уже приняли соответствующие меры.

После скандального эфира на Первом канале последовало увольнение менеджера, который выпустил эпизод с перепалкой. Сами члены жюри, журналист Познер и актриса Литвинова, официально принесли свои извинения парню, который имеет только одну ногу. А телеведущий Михаил Боярский уверил, что на проекте нет места никаким ограничениям, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями. По его словам, если человек талантливый, то неважно, какой он – ему всегда открыты двери для участия в «Минуте славы».

В свою очередь Евгений Смирнов заявил, что не намерен возвращаться на проект, несмотря на извинения членов жюри. Парень заявил, что ему эти извинения не нужны, а также добавил, что ни на кого не обижается. В то же время Смирнов признает, что остался разочарован инцидентом на шоу.

Напомним, что после выступления Смирнова Познер и Литвинова заявили, что парень «использует» свою инвалидность. В частности, по словам Владимира Познера, человеку без ноги очень трудно отказать, а актриса Литвинова посоветовала Евгению «пристегнуть вторую ногу».