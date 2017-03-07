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«Минута славы»: скандал с Ренатой Литвиновой и Евгением Смирновым – не единственный на талант-шоу
Фото: кадр с канала на YouTube

Любому талант-шоу, выбирающему лучшего из лучших, сопутствуют скандалы. И случай с танцором Евгением Смирновым и Ренатой Литвиновой – не единственный, который был за все время существования шоу талантов. Актриса назвала одноногого участника «ампутантом» и посоветовала ему «пристегнуть ногу», поскольку каждому, кто потерял конечность, полагается протез. А на жалость судьям давить не нужно.

Для Евгения из Сочи и его партнерши такие слова одной из членов жюри показались оскорбительными. Танцор заявил, что не давит на жалость и не применяет запрещенные приемы: современные протезы – один большой «запрещенный прием», и без них ему намного проще исполнять в танце сложные фигуры. Литвинова, как ни странно, сказала «да» сочинцу и его подруге, поверив в силу духа Евгения. А вот скандал с девочкой Викой Стариковой до сих пор продолжается: никому из судий не понравилось, что ребенок пел очень сложную и «взрослую» песню «Жить в моей голове» Земфиры. И неизвестно еще, что там за родители, сделавшие такой странный выбор репертуара. А 10 лет назад после отрицательного вердикта судей покончил собой алтаец Александр Малютин. Он умел играть на фортепиано и отвернувшись, и пальцами ног, но ему отказали. Отказ выбил мужчину из колеи: его уволили из детского сада, он покончил собой. будучи дворником. Но Татьяна Толстая вины за собой не чувствует.

«Минута славы»: скандал с Ренатой Литвиновой и Евгением Смирновым – не единственный на талант-шоу
Фото: кадр из программы «Лучше всех»

Другое шоу талантов, «Лучше всех!», принадлежащее Максиму Галкину, до сих пор не может забыть трехлетнего вундеркинда Мишу Осипова. В три года ребенок сразился с Анатолием Карповым, проиграл, но играл на уровне опытного гроссмейстера. Находятся те, кто уверены, что шахматист должен был поддаться ребенку.

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