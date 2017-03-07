«Минута славы»: скандал с Ренатой Литвиновой и Евгением Смирновым – не единственный на талант-шоу

Любому талант-шоу, выбирающему лучшего из лучших, сопутствуют скандалы. И случай с танцором Евгением Смирновым и Ренатой Литвиновой – не единственный, который был за все время существования шоу талантов. Актриса назвала одноногого участника «ампутантом» и посоветовала ему «пристегнуть ногу», поскольку каждому, кто потерял конечность, полагается протез. А на жалость судьям давить не нужно.

Для Евгения из Сочи и его партнерши такие слова одной из членов жюри показались оскорбительными. Танцор заявил, что не давит на жалость и не применяет запрещенные приемы: современные протезы – один большой «запрещенный прием», и без них ему намного проще исполнять в танце сложные фигуры. Литвинова, как ни странно, сказала «да» сочинцу и его подруге, поверив в силу духа Евгения. А вот скандал с девочкой Викой Стариковой до сих пор продолжается: никому из судий не понравилось, что ребенок пел очень сложную и «взрослую» песню «Жить в моей голове» Земфиры. И неизвестно еще, что там за родители, сделавшие такой странный выбор репертуара. А 10 лет назад после отрицательного вердикта судей покончил собой алтаец Александр Малютин. Он умел играть на фортепиано и отвернувшись, и пальцами ног, но ему отказали. Отказ выбил мужчину из колеи: его уволили из детского сада, он покончил собой. будучи дворником. Но Татьяна Толстая вины за собой не чувствует.

Другое шоу талантов, «Лучше всех!», принадлежащее Максиму Галкину, до сих пор не может забыть трехлетнего вундеркинда Мишу Осипова. В три года ребенок сразился с Анатолием Карповым, проиграл, но играл на уровне опытного гроссмейстера. Находятся те, кто уверены, что шахматист должен был поддаться ребенку.