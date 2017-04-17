«Мисс Росия-2017» Полина Попова рассказала о своих амбициях и планах

Полина Попова, победительница конкурса «Мисс Россия», поделилась с поклонниками своими дальнейшими планами. Девушка рассказала, что в приоритете у нее получить образование, выучить китайский язык и накопить деньги на собственную квартиру.

21-летняя Полина из Екатеринбурга доселе не участвовала в конкурсах красоты, однако имеет огромный опыт работы в модельном бизнесе. Девушка – очень разносторонняя и амбициозная личность. К своим годам она уже заработала немало денег и побывала во множестве стран мира. Но лучшей страной все равно считает Россию:

«Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей».

В качестве призовых Полине достался новенький автомобиль и три миллиона рублей. Полученные деньги она тратить не намерена – будет откладывать и копить. Тем более что у нее уже имеются неплохие сбережения, заработанные собственным трудом. В будущем девушка планирует приобрести на эти средства отдельную квартиру:

«Я не планирую тратить эти деньги. У меня есть собственные сбережения, потому что я хорошо зарабатывала в Азии и Европе, работая моделью. Недавно я вернулась из Америки. Я правда хорошо зарабатываю, у меня даже есть приобретения, на которые я заработала своим трудом».

Люблю вас 🙌🏼 Благодарю за каждое доброе слово 👼🏼 Вы лучшие, Вы моя сила 💎💎💎 #missrussia2017 #миссроссия2017 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 16, 2017 at 10:07am PDT

Ранее Попова планировала учиться в Китае, поэтому начала изучать китайский язык. Затем ее планы поменялись – теперь девушка стремится получить образование именно в российском вузе. Однако к китайскому языку планирует вернуться в будущем. К текущему моменту досконально знает английский язык.