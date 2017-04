«Мисс Россия-2017» Полина Попова подвела итоги конкурса в своем Инстаграм

🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Я люблю тебя, Россия! ❤️ Благодарю каждого 🙏 моя победа — это Вы!!! #миссроссия2017 #missrussia2017 @miss_russia_org ❤️❤️❤️ С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела. 👼🏼

