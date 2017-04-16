«Мисс Россия-2017» Полина Попова подвела итоги конкурса в своем Инстаграм

Полина Попова подвела итоги прошедшего конкурса красоты в своем Инстаграме. Девушка обратилась ко всем, кто ее поддерживал, со словами благодарности, а также поздравила подписчиков со светлым праздником Пасхи.

Прошлой ночью стали известны результаты финала престижного соревнования – конкурса «Мисс Россия-2017». В этом году корона досталась представительнице Екатеринбурга Полине Поповой. Девушка получила титул, призы и подарки, а также многочисленные поздравления от своих поклонников, друзей и родственников.

Итоги конкурса Полина подвела на своей официальной страничке в Инстаграме. Еще перед финалом девушка обратилась к подписчикам с просьбой не пропустить финальное выступление. В своем обращении Попова назвала время подготовки и конкурсного отбора «лучшими неделями»:

«Вот и пролетели лучшие недели, для каждой из 50 прекрасных девушек, этот момент достоин быть самым запоминающимся в жизни».

А уже после того, как результаты стали известны, Полина не упустила возможности поблагодарить всех, кто ее поддерживал. Девушка призналась в любви к своей родине, а также поздравила подписчиков со светлым праздником Пасхи.

21-летняя Полина – уроженка Екатеринбурга. В своем возрасте девушка уже успела получить огромный опыт работы моделью. Она работала по контрактам в странах Европы, Азии и в Соединенных Штатах. В будущем блондинка мечтает выучить китайский язык и попробовать себя в журналистике.