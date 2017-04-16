«Мисс Россия-2017» Полина Попова подвела итоги конкурса в своем Инстаграм

Полина Попова подвела итоги прошедшего конкурса красоты в своем Инстаграме. Девушка обратилась ко всем, кто ее поддерживал, со словами благодарности, а также поздравила подписчиков со светлым праздником Пасхи.
Прошлой ночью стали известны результаты финала престижного соревнования – конкурса «Мисс Россия-2017». В этом году корона досталась представительнице Екатеринбурга Полине Поповой. Девушка получила титул, призы и подарки, а также многочисленные поздравления от своих поклонников, друзей и родственников.
Итоги конкурса Полина подвела на своей официальной страничке в Инстаграме. Еще перед финалом девушка обратилась к подписчикам с просьбой не пропустить финальное выступление. В своем обращении Попова назвала время подготовки и конкурсного отбора «лучшими неделями»:
«Вот и пролетели лучшие недели, для каждой из 50 прекрасных девушек, этот момент достоин быть самым запоминающимся в жизни».
А уже после того, как результаты стали известны, Полина не упустила возможности поблагодарить всех, кто ее поддерживал. Девушка призналась в любви к своей родине, а также поздравила подписчиков со светлым праздником Пасхи.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Я люблю тебя, Россия! ❤️ Благодарю каждого 🙏 моя победа — это Вы!!! #миссроссия2017 #missrussia2017 @miss_russia_org ❤️❤️❤️ С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела. 👼🏼
21-летняя Полина – уроженка Екатеринбурга. В своем возрасте девушка уже успела получить огромный опыт работы моделью. Она работала по контрактам в странах Европы, Азии и в Соединенных Штатах. В будущем блондинка мечтает выучить китайский язык и попробовать себя в журналистике.