«Мисс Россия-2017»: в Москве определилось имя самой красивой девушки страны

Конкурс «Мисс Россия-2017» закончился накануне в Москве. Самые красивые участницы с разных российских регионов соревновались в нескольких категориях конкурса. Триумфатором самого престижного отечественного «соревнования» красоты стала уроженка Свердловской области.

На официальном портале «Мисс России» названо имя победительницы и призеров престижного соревнования. Награду красивейшей россиянки страны в нынешнем году вручили Полине Поповой. Она является уроженкой и жительницей Свердловской области. Красавица уверенно вышла в финал соревнований и не менее уверенно завоевала корону победительницы. Правда, конкуренция у нее была очень серьезная.

Как сообщает Интерфакс, вторую строчку и титул «Вице-мисс» получила представительница российской столицы Ксения Александрова. А третья позиция и престижный титул «Вторая вице-мисс» остались за Альбиной Ахтямовой, которая представляла на конкурсе Башкортостан.

Победительницу конкурса в этом году ожидали по-настоящему ценные призы и награды. Так, ей достался главный и самый престижный символ конкурса – корона, изготовленная из дорогого белого золота. Кроме того, она была инкрустированная бриллиантами и натуральным жемчугом. Стоимость такой короны организаторами не называется. Помимо короны Попова получила также призовые деньги в рамках трех миллионов рублей и еще один дорогостоящий подарок – новенький автомобиль.

Но главная награда для уроженки Свердловского региона – возможность поучаствовать и представить Россию на престижных международных конкурсах.

Кстати, девушке 21 год. Полина работает в модельном бизнесе уже шесть лет, с пятнадцатилетнего возраста. В будущем мечтает работать в сфере журналистики.