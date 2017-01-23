Мисс Татарстан 2017: что известно о Зульфие Шарафеевой из Сабинского района

Победительницей 19-ого конкурса «Мисс Татарстан» в Казани стала красавица Зульфия Шарафеева. Как и любая «Мисс регион», Зульфия отправится на «Мисс Россия», чтоб получить шанс дойти до «Мисс мира». Шарафеева оказалась лучше, красивее, умнее и креативнее других 29-и девушек, которые в КРК «Пирамида» показывали способности и таланты.

Главным концептом татарского конкурса красоты в этом году был современный город. Организаторы решили, что пара отходить от «ванильно-лилейной» красоты, и чтоб стать сомой лучшей и красивой, девушка должна научиться выживанию в мегаполисе. В нарядах приветствовалось лишь черно-белые тона и немного красного, от стиля ретро отказались, а вопросы жюри были жесткими и каверзными. Изольда Сахарова, одна из организаторов шоу, давно хотела поменять стиль и концепцию конкурса. Она назвала все нововведения своеобразной революцией – меньше золота, меньше гламура, больше строгости и борьбы за место под солнцем. «Маленькое черное платье» еще никто не отменял, строгие черные платья несправедливо забыты, а черные брюки-клеш хорошо смотрятся с красным пиджаком. В таком стиле творит ливиец Варрант Абрамян.

Конкурс красоты не теряет своей актуальности, он популярен, потому что дарит мечту девочкам из глубинки. В этом году самую красивую татарку нашли в Богатых Сабах, конкурс прошел достаточно быстро, зато ярко и благопристойно. Скандалов с 15-и летними подростками, которых выпустили на дефиле в купальниках, не было. Девушкам было по 19-20 лет, Зульфие Шарафеевой – 22, она успешно трудится референтом. Зульфия получила не только путевку на «Мисс Россия», но и отдых в Австрии, в гостинице «Ривьера», дорогие часы, ожерелье и меха. Машину в кризис Татарстан победительнице решил не дарить.