«Мисс Вселенная-2017»: самой красивой девушкой в мире признали француженку

Конкурс «Мисс Вселенная-2017» прошел в Филиппинах в Маниле, самой красивой, креативной и умной девушкой признали француженку. Ирис Миттенар из Франции 24 года, она живет в городе Лиль и учится на стоматолога. Девушке понадобилось выиграть конкурс «Мисс Франция», а потом обойти 85 девушек по красоте, уму и успешности.

В последнее время европейкам все меньше везем в конкурсах красоты, побеждают красавицы из Карибского бассейна, Африки и Азии. А француженка, несмотря на весь шик, красоту и элегантность гражданок Франции, стала «Мисс Вселенная» в 1953 году. Но в этом году девушкам из Гаити и Колумбии придется довольствоваться коронами «вице-мисс». Гаитянка Ракель Пелисье заняла второе место, латиноамериканка Андреа Товар – третье. Ими тоже наверняка заинтересуются различные компании и модные дома, но самой красивой мисс во Вселенной предстоит год заниматься благотворительностью. Своей миссией Ирис Миттенар назвала доступное образование для неграмотных детей во всем мире.

Россиянке Юлиане Корольковой похвастаться нечем: жительница Оренбурга даже не прошла в финал. В Маниле не сочли миссию Юлианы важной и нужной: а качестве Мисс Вселенной Королькова хотела вести борьбу с вредными продуктами питания и добавками. В топ-13, из которого выделили троицу самых лучших, россиянка не попала. Пиа Алонсо Вуртцбах, прошлогодняя победительница, вручила новой королеве красоты корону, которая была при ней целый год и обязывала ездить по миру в рекламных целях. По традиции конкурс в 2018 году принимает Франция – родина победительницы.