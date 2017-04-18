Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве с пневмонией

Вячеслав Зайцев, известный российский модельер, госпитализирован в Москве. Кутюрье обратился за медицинской помощью, когда его внезапно настиг сильный кашель. Медицинское обследование в столичном медицинском институте показало, что у Зайцева серьезное заболевание – пневмония.

Факт болезни и госпитализации подтвердили и сам Зайцев, и его представитель. По словам модельера, он действительно жутко кашляет, и врачи, после обследования, настояли на его госпитализации:

«Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо».

А вот его помощник заявил журналистам, что ничего серьезного у Вячеслава Зайцева врачи не обнаружили, тем не менее, факт госпитализации он также подтвердил:

«Ничего серьезного нет, в течение трех дней он выйдет из больницы. Все нормально, застудился, было много работы, и не было времени на себя».

Удя по всему, угрозы жизни знаменитого модельера действительно нет. Однако его поклонники всерьез побеспокоились за здоровье кутюрье. Судя со слов помощника Зайцева, в последнее время модельер много трудился. Возможно, проблемы с его здоровьем действительно связаны с напряженным рабочим графиком. Также стоит отметить, что в эти дни в столице сохраняется холодная погода.

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