«Мона Лиза» на самом деле улыбается: ученые раскрыли многовековую тайну «Джоконды»

Ученые доказали, что знаменитая картина «Мона Лиза» автора Леонадрдо да Винчи действительно улыбается, как и предполагали многие. Немецкие исследователи экспериментальным путем определили, какие конкретно эмоции переданы на знаменитом полотне.

Эксперты Фрайбургского университета вычислили, что женщина на картине «Джоконда» действительно улыбается. В ходе эксперимента было доказано с точностью в 97%, что она проявляется только единственную эмоцию – счастье.

Такой вывод был получен в ходе экспериментов, когда ученые сравнили оригинал картины и еще восемь репродукций в черно-белых красках. Суть эксперимента заключалась в том, что на каждой из репродуктивных картин выражение лица Джоконды было минимально изменено. Группе людей, участвующих в эксперименте, предлагалось описать эмоции, которые они видят на картинах.

В подавляющем большинстве случаев все участники эксперимента заявили, что на оригинале видят счастливую женщину. Таким образом, ученые пришли к выводу, что автор картины пытался передать эту единственную эмоцию – улыбку на лице счастливой женщины.

Чуть более двух лет назад была раскрыта другая историческая тайна портрета. Ученые доказали, что таинственной Моной Лизой на самом деле является женщина по имени Лиза Джеральдини. Она жила в то же время, что и да Винчи и являлась женой его знакомого торговца из Флоренции.