Мощи Николая Чудотворца находятся в Санкт-Петербурге, но в скором времени они будут возвращены в Италию. Сейчас в Свято-Троицком соборе проходит заключительный молебен, после чего святыня направится в петербургский аэропорт.

Мощи святого Николая находятся в Санкт-Петербурге, но в скором времени они будут возвращены в Италию. Сейчас в Свято-Троицком соборе проходит заключительный молебен, после чего святыня направится в аэропорт.

В последний день в Санкт-Петербурге наблюдался большой наплыв паломников, которые хотели успеть поклониться святыне. Желающих было очень много, поэтому организаторы приняли решение не закрывать доступ к мощам в ночь на четверг.

Ковчег с ребром Николая Чудотворца был доставлен в петербургский собор 13 июля, до этого 52 дня мощи пробыли в столице России. Необходимо отметить, что это радостное для православных России событие произошло впервые. Сообщается, что за все время святыне поклонились около 2500000 человек. Люди приезжали не только с разных уголков РФ, но и с ближнего зарубежья.

Напомним, ежедневно собирались многочасовые очереди к мощам. Паломники готовы были простоять в ожидании десять часов, чтобы поклониться Николаю Чудотворцу. Но последний день пребывания святыни в Москве православные называют чудом. Ранее очереди тянулись по 8-10 часов, но в этот день они значительно сократились, несмотря на то, что желающих попасть в храм не уменьшилось.