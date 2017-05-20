“Ночь в музее” теперь можно провести и в соцсети ВКонтакте. Сегодня, 20 мая, в 20-00 по московскому времени главные российские музеи распахнут свои виртуальные двери перед всеми желающими с помощью специального приложения VK Live.

По сообщению ИА ТАСС, сегодня по всей России проходит полюбившаяся многим ежегодная акция “Ночь музеев”. В ее рамках, главные российские музеи Москвы и Санкт-Петербурга объявили о том, что готовы распахнуть перед всеми желающими свои двери прямо в соцсети ВКонтакте. Все, что для этого необходимо — использовать специальное приложение VK Live.

Среди музейных комплексов, готовых принять участие в виртуальной акции находятся: питерский Музей уличного искусства, Эрмитаж, Третьяковская галерея, музеи — Пушкинский, Исторический, космонавтики, русского импрессионизма, истории России, Политехнический, Мультимедийный арт-музей и другие.

Посмотреть онлайн трансляции можно в специально созданном для этого разделе vk.com/video, на официальных страницах музейных комплексов ВКонтакте, а также на интерактивной витрине сайта “Культура.РФ”, который является информационным партнером ВК в этой акции.

Онлайн-трансляции из главных музеев страны будут доступны сегодня ночью для всех пользователей ВКонтакте и участников сообществ при условии использования профессионального оборудования для компьютеров и приложения VK Live для iOS и Android.