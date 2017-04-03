Одесский юморист Сергей Олех скончался после длительного онкологического заболевания

Сергей Олех, популярный актер и юморист, скончался в городе Одесса на 52-м году жизни. Прославившийся благодаря юмористическому проекту «Маски-шоу», Олех в последние годы сражался с онкологическим заболеванием.

О смерти артиста сообщила его близкая подруга. Информация о трагедии появилась в «Фейсбуке» Ирины Медушевской. Она написала, что Олех был национальным достоянием Одессы и всей Украины. Актер в свое время действительно получил широкую известность в Украине и за ее пределами.

Известно, что Сергей, которому на момент смерти был всего лишь 51 год, боролся с неизлечимой болезнью. По некоторым данным, актер страдал от онкологического заболевания. Лечился он на протяжении более чем одного года. А не стало артиста в больнице, в реанимационном отделении.

Сергей Олех прославился не только игрой в «Маски-шоу». На его счету десятки крупных кинематографических проектов, а также несколько ролей в подобных юмористических шоу. В частности, снимался в передачах «Джентльмен шоу», «Голые и смешные».

А начиналась юмористическая карьера актера с участия в проектах Клуба веселых и находчивых. Играть на сцене начал, будучи еще студентом. С тех пор закрепился в статусе юмориста. Кроме юмористических проектов сыграл несколько больших ролей в художественных фильмах и сериалах. В узких кругах прославился также благодаря активному содействию в работе знаменитой одесской Юморины. В последнее время из-за болезни вынужден был отказаться от работы в кино и на сцене.