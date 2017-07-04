Первого июля актриса Ольга Погодина вместе с продюсером Александром Пимановым присутствовали на закрытии четвертого Фестиваля русского искусства и кино в государстве Монако. На нем они были награждены за продвижение российской культуры в западных странах.

По сообщению информационного агентства “Регнум”, первого июля в Монте-Карло (княжество Монако) прошел четвертый Фестиваль русского искусства и кино. В качестве спецгостей на нем присутствовали актриса Ольга Погодина и продюсер и телеведущий Алексей Пиманов. Именно им были вручены награды за внедрение российской культуры в западных странах.

Незадолго до этого, Алексей и Ольга представили на суд западных зрителей комедию лирического жанра под названием “Lubov прет-а-порте”. Фильм показывали в самом известном монакском театре имени принцессы Грейс. Картина — результат российско-итальянского сотрудничества, главную роль ней сыграла сама Погодина. Российские зрители могли посмотреть этот фильм в Москве, в марте месяце.

На показ фильма в театр также пришли русские граждане, проживающие в этой стране. Среди приглашенных можно было заметить высокопоставленных политиков и известных бизнесменов.

Также в театре присутствовали Гийом Роз, возглавляющий монакское Управление по туризму, Александр Орлов — посол РФ в Монако и Франции, Георгий Марсан — глава города Монте-Карло, Елена Семенихина — генконсул РФ в Монако, почетный казахстанский консул и другие