Ореховый Спас: приметы и традиции

Ореховый Спас в народе также называют Хлебным, его отмечают 29 августа. Праздник приурочен к обретению «Нерукотворного образа Спасителя», он имеет свои традиции, поверья. Православные в этот день освящают в церкви орехи.

Ореховый Спас принято отмечать 29 августа. Праздник связан с обретением «Нерукотворного образа Спасителя». Предание гласит, во время правления Авгаря в Едессе у него была проказа. Князь знал о великих чудесах Иисуса Христа. Веруя в Спасителя, он отсылает ему письмо, в котором просит исцелить. Доставить письмо он отправляет своего живописца, который также должен был нарисовать Образ Господа. Нарисовать Иисуса не удалось, так как Божественный свет, который исходил от него, ослеплял художника. И тогда Спаситель умылся и приложил холст к своему лицу, а также передал короткое послание Авгарю. Великая святыня помогла ему с исцелением.

На Ореховый Спас люди посещают храмы, чтобы освятить орехи. Хозяйкам принято в этот день печь хлеб, караваи. Называют праздник также Хлебным и Холщовым. Последнее название праздник получил потому, что раньше на торжество популярными были ярмарки, торги холстами. Исходя из этого, в народе появилось поверье, что во время торжества обязательно стоит что-то приобрести. А если человек проигнорирует это, его весь год ожидает нищета. Считается, что освящать в этот день нужно и колодцы. Ранее в банях использовали веники из веток ореха, люди верили, что он обладает особой силой, способной исцелить любые болезни.

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