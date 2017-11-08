Весной следующего года в Португалии проведут конкурс «Евровидение-2018». Организаторы вокального соревнования уже разработали его логотип и лозунг. При создании девиза и логотипа мероприятия использовали водную тематику.



Команда организаторов «Евровидения-2018», которое запланировано в Португалии на весну 2018 года, презентовала логотип и лозунг вокального состязания. Девизом мероприятия стала фраза «All Aboard!», в переводе означает «Все на борт!». Такой лозунг обусловлен тем, что город Лиссабон, где пройдет главное музыкальное событие года, является основным портом государства. Что касается логотипа, то кроме него дополнительно представили еще 12 аналогичных. Все они связаны с темой водной стихии.

Своих артистов в следующем году на «Евровидении» представят 42 страны. В том числе, выступит артист из Российской Федерации, чего не было в нынешнем году. Полуфиналы вокального состязания пройдут 8 и 10 мая, а финальный концерт состоится 12 мая. «Евровидение-2018» станет знаменательным событием для Швеции, поскольку эта страна будет отмечать 60-летний юбилей своего первого появления на мероприятии в 1958 году.

На «Евровидении-2017», которое прошло в столице Украины Киеве, победу одержал португальский исполнитель Сальвадор Собрал. Европейским слушателям он представил композицию «Amar Pelos Dois». РФ в этом году не стала участвовать в мероприятии, так как в Украине запретили въезд на территорию страны конкурсантки Юлии Самойловой. Такая мера была принята в связи с выступлением артистки на полуострове Крым.