Освящение куличей и пасхальных яиц началось в субботу в российских регионах

Излюбленная церковная традиция многих россиян – освящение куличей и крашеных яиц – начинается сегодня, в Великую субботу. Миллионы верующих уже прошли эту процедуру еще в субботу днем. А те, кто сделать этого не смог или не успел, могут сделать это в воскресенье.

В РПЦ принято освящать продукты к Пасхе на протяжении двух дней. Тем, кто не успел или по каким-то причинам не смог сделать этого в субботу, церковь вполне позволяет прийти и освятить кулич и яйца в воскресенье или наоборот. В эти дни в храмах практически беспрерывно продолжаются службы. Часто святить продукты люди приходят в ночь на пасхальное воскресенье. В других городах и регионах это делают на протяжении дня или утром. Общепринятых норм в этом плане нет.

Традиция носить в храм на освящение слишком много продуктов, преследуемая желанием освятить все, немного неправильна, – рассказывает шубинский настоятель Александр Борисов. По его словам, с собой достаточно принести один кулич и одно яйцо. Все остальные продукты можно освятить дома, прочитав молитву. К тому же, освященные продукты имеют свойство передавать свою силу на весь дом, в том числе и на все продукты.

Поэтому не обязательно брать с собой все яйца, несколько куличей, мясные изделия и вино, как многие поступают. Тем более что, как рассказывает священник, главное не количество продуктов, а само участие в процессии. Важно присутствовать во время литургии, причаститься (только для крещенных), прочитать молитву.