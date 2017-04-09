Пасха-2017: православные христиане начинают подготовку к Страстной пятнице и Пасхе

Пасха – самый почитаемый в христианстве праздник – в 2017 году выпадает на 16 апреля. Несмотря на то, что Рождество Христово каждый год отмечается в один и тот же день, день воскрешения Иисуса припадает на разные числа. Праздник Пасхи знаменуется множеством традиций и христианских обрядов.

Наступление Пасхи значит окончание Великого поста и, в частности, Страстной недели – последних и самых строгих шести дней поста. Приготовления к Пасхе начинаются как раз с наступлением Страстной седмицы. Даже те, кто не особо соблюдает религиозные каноны и придерживается поста, зачастую соблюдают обряды и традиции праздника.

Пасха ассоциируется с несколькими вещами и событиями: приготовление куличей и раскраска яиц, свечи, поход в церковь в канун наступления Пасхи.

В последние шесть дней перед праздником заканчивается обряд духовного и физического очищения. Поэтому верующие продолжают молиться, отказываются от веселья и употребления некоторой пищи. А в пятницу, которая в религии именуется «Страстной», и вовсе следует удержаться от употребления любой еды.

С наступление Пасхи все эти ограничения снимаются. Тем не менее, часто у «неопытных» постившихся с этим возникает наибольше проблем. Люди, которые соблюдали все каноны Великого поста, порой очень трудно выходят из него. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать несколько элементарных правил: не следует пробовать все и сразу в день Пасхи. Во время первого приема пищи попробуйте по небольшому кусочку кулича и других угощений. Не употребляйте жирную и «тяжелую» пищу сразу. В первый день лучше вообще ограничиться дозой «минимум».

На следующий день добавляйте разнообразия в рацион, пейте побольше жидкости, ешьте пюре, понемногу молочные и рыбные продукты, вареное нежирное мясо. Возвращаться к привычному рациону лучше только спустя три-четыре дня после окончания поста.