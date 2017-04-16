Пасхальная служба в Москве проходит в присутствии Владимира Путина и Дмитрия Медведева

Главная пасхальная служба в воскресное утро шестнадцатого апреля продолжается в столичном храме Христа Спасителя. Службу возглавил лично патриарх Кирилл, как и сообщалось в пресс-центре патриарха ранее. Служба не обошлась без присутствия главных государственных деятелей России – Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

По традиции, глава государства посещает главный православный храм России в день Пасхи каждый год. Рождество и другие важные христианские праздники президент предпочитает встречать в других храмах, часто за пределами Москвы. Что касается главы кабинета министров Дмитрия Медведева, то он всегда посещает храм Христа Спасителя в большие христианские праздники. В этот день компанию ему составила жена Светлана. Также рядом с главными государственными деятелями страны на службе присутствовал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По традиции, президент Путин и патриарх Кирилл обменялись на Пасху подарками – пасхальными яйцами. Как передают РИА Новости, президент вручил патриарху дорогостоящее яйцо, в состав которого входят латунь, золото и хризолиты. Яйцо было привезено из Златоуста.

16 апреля в России и мире отмечают самый главный православный праздник в году – Пасху, день Воскрешения Христова. Согласно библейской истории, в этот день Иисус вознесся на небеса после своего распятия и погребения. В религии праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, добра над злом, Бога над дьяволом и вечную жизнь на небесах.