13 мая в субботу на «Первом канале» вышел фильм о юбиляре Федоре Бондарчуке «счастлив здесь и сейчас». Зрители ожидали, что актер и режиссер расскажет о любви к Паулине Андреевой, но Бондарчук не говорил о ней. О любимом мужчине в основном говорила Паулина Андреева.

Паулина Андреева рассказала, почему обратила внимание на возрастного режиссера. В нем, по признанию молодой актрисы, море харизмы, непосредственности и обаяния. Невзирая на свой возраст, Бондарчук заражает всех своим настроением, он – лидер любой компании, в душе ему нет пятидесяти лет. Сын юбиляра рассказывает несколько другое: он долго привыкал к мысли, что его родители не вместе, что они разводятся. Бондарчуки долго говорили о своем разводе, но договорились, сейчас бывшие супруги сохраняют теплые отношения друзей и родителей детей. Друзья Федора Бондарчука показали его как мецената – режиссер помогает финансово благотворительным фондам и людям, которые просят его о помощи.

О своей особенной дочери Варваре Федор Бондарчук рассказал в фильме. Отец рассказал, что у его ребенка феноменальная память, она запоминает книги со стихами и читает их наизусть, к тому же это очень светлая, «солнечная» девушка. Подруга Федора Бондарчука Ольга Слуцкер называет Варю ангелом. Варвара Бондарчук родилась раньше срока, несколько раз ей оперировали позвоночник, в доме для нее всегда стоит инвалидная коляска. Но режиссер и его бывшая жена достойно принимают эту ситуацию и думают о дочери ежесекундно.

Несмотря на болезнь дочери и развод после 25 лет брака, Бондарчук назвал себя в фильме счастливым «здесь и сейчас» человеком. Есть много людей, которые любят его и к которым он может прийти в случае нехватки жизненных сил.