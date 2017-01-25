Пэрис Джексон уверена, что ее отец Майкл Джексон умер насильственной смертью

Пэрис Джексон в первый раз после кончины своего папы Майкла Джексона заговорила о его возможном убийстве. В своем интервью популярному изданию Rolling Stone Пэрис решилась на довольно смелый и откровенный разговор.

По сведениям Пэрис Джексон, она склоняется к версии о том, что ее папу убили, и что, соответственно, умер он не своей смертью. Главным аргументом своей версии девушка считает тот факт, что при жизни ее отец много намекал на то, что его хотят убить. Певец рассказывал девушке, что у него имеются враги. «Порой эти слова звучали, как «когда-то они меня прикончат», — рассказывает Пэрис, вспоминая о словах своего отца.

Дочь артиста также сообщила, что такой версии придерживаются все родные и близкие люди покойного отца. Также, по ее словам, к такой версии склонны и преданные фанаты Майкла Джексона.

На вопрос о том, почему, если Майкла Джексона действительно убили и Пэрис в курсе событий, она не борется за справедливость, девушка отвечает: «Это напоминает шахматную партию. Я должна сыграть правильно».

Кроме того, Пэрис рассказала, что никогда не считала своего отца насильником или детским извращенцем. Девушка уверена, что он никогда не был замешан в педофилии, и все обвинения в его адрес – это ложь.