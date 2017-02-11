Первый канал покажет документальный фильм «Саша Соколов. Последний русский писатель»

Документальный фильм «Саша Соколов. Последний русский писатель» приоткроет тайну человека, который по праву является «шестидесятником». О нем известно очень мало, даже об его отце-шпионе, который работал на Лаврентия Берию, знают на порядок больше. Книгу Соколова «Школа для дураков» высоко ценили Набоков и Бродский, его называли даже «единственным равнозначным залпом по Довлатову», но при этом об авторе сейчас мало кто знает.

Владимир Набоков был беспощаден в своих формулировках, своих современников, даже нобелевских лауреатов, обидно громил, а к Саше Соколовскому был дружелюбен. Ругая почем зря Бунина за пошлость и Пастернака с «Доктором Живаго» за топорность, «Школу для дураков» Набоков только хвалил. Бродский тоже, прочитав, заявил, что надо печатать – это «Над пропастью во ржи», перенесенный в российские реалии. Соколов стал «русским Джойсом», а пропал из виду он в 1957 году подобно Сэлинджеру. Авторы фильма поставили за цель доказать, что писатель жив, они искали его и обнаружили, писатель даже заговорил с ними и давал интервью десять дней.

На русском языке не вышло ни одной биографии человека, который в советскую эпоху не побоялся осуждать оголтелый атеизм, неприятие генетики, формализм, закостенелость образования и раскрывать образ мальчика с раздвоением личности. Герой возник не просто так: писатель рассказал, каково ему жилось в его «засекреченной семье» в советских реалиях, как Берия избавлялся от своих шпионов. В фильме приведется документы и факты, которые нигде не всплывали ранее. Сейчас писатель живет затворником, пишет новую книгу и расскажет вкратце, о чем она.