Первый показ модного дома Айшат Кадыровой прошел в грозненском Доме Мод

Для своей дочери Айшат, которая выбрала путь дизайнера для мусульманок, глава Чечни Рамзан Кадыров не пожалел Дома Мод в Грозном. В «Grand Hall Firdaws» съехался весь бомонд Москвы и редакторы «столичного глянца» — Светлане Бондарчук, Татьяне Навке, Яне Рудковской и Ольге Бузовой было интересно, на кого нацелены наряды от Айшат Кадыровой.

Основоположницей бренда «Firdaws» можно по праву считать мать Айшат Медни Кадырову. На демонстрацию ее первой коллекции для правоверных девушек приехали в 2009 году Владислав Зайцев и Роберто Кавалли и отметили, что у чеченской моды есть и потенциал, и будущее. Медни стремилась доказать, что быть мусульманской – не значит закутать себя в бесформенную мешковатую паранджу. Символом дизайнера стала птичка из Рая, а название модного дома переводится как «Высочайший из садов в раю». Медни Кадырова собрала группу дизайнеров, для которых ислам и благочестие – не пустые слова, и теперь по ее стопам пошла их с Рамзаном Кадыровым дочь, старшая из восьми детей.

Во время дефиле модели демонстрировали не только наряды, созданные на основе чеченских национальных костюмов, но и более современные «европейские» платья и духи от «Firdaws». Работать Айшат предпочитает с бархатом, шелком, французским кружевом и драгоценными камнями. К разработке эскизов девушка подпускала только маму, веря лишь ее вкусу и опыту. Когда у девушки получилась с первого раза прекрасная мини-коллекция нарядов для маленькой сестренки родители поняли – модный дом нужно передавать ей. Человек, который понимает, что детская одежда – тоже перспективная линя, продвинет бренд очень далеко. Банкет для гостей после модного показа дочери Рамзан Кадыров распорядился сделать безалкогольным, зато сам танцевал для гостей лезгинку.