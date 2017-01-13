Петиция против Пугачевой: автор изменил текст петиции, заявив, что хорошо относится к Алле Борисовне

Автор петиции против Аллы Пугачевой изменил ее текст. Ростовчанин Вадим Манукян сделал дополнение к тексту своего документа, объяснив, чего на самом деле он пытается добиться. Обновленный текст петиции стал своего рода ответом на широкую информационную кампанию, развернувшуюся против Аллы Борисовны.

На днях блогер Вадим Манукян сделал публичное заявление, в котором рассказал, что против Аллы Борисовны лично ничего не имеет, а СМИ неверно истолковали смысл его петиции. Ростовчанин обращается к руководству Первого канала с требованием изменить формат новогодних эфиров в будущем. При этом Манукян подчеркивает, что хорошо относится к Алле Борисовне и другим звездам и не желает, чтобы их убирали из эфиров телеканала.

«За последние дни появилось очень много неправдивой информации», — пишет автор петиции в дополнении к документу. Он также подчеркивает, что не имеет ни малейшего отношения к президентской петиции, направленной лично против Пугачевой. Настоящая цель его кампании – проведение руководством Первого канала социального опроса среди зрителей, который бы позволил определить наиболее подходящий формат новогодних шоу.

К слову, под петицией подписались уже почти 150 тысяч человек. Эта кампания стала самой популярной в России в новом году. В комментариях к петиции многие пользователи, в отличие от автора, выражают прямое недовольство политикой руководства Первого канала.