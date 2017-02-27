Победитель церемонии «Оскар» фильм «Лунный свет» расскажет о жизни в гетто Майами

Для того, чтоб фильм получил желанный «Оскар», он должен быть злободневным, в чем-то жестким, актуальным, с яркими героями и «острой» проблематикой. Американская Киноакадемия рассудила, что всем этим параметрам соответствует фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Жизнь подростка-юноши-мужчины Широна из Майами заслужила больше внимания, чем судьбы артистов Бродвея.

Широн, проживающий в одном из самых наркоманских и криминальных штатов США, понимает, что и с его мамой, и с обществом вокруг что-то не так. У жителей «гетто в Майами» дорога одна – в наркодилеры, сутенеры и криминал, но герой видит, что этот путь не для него: он хрупкого телосложения, интроверт погруженный в себя, он не сумеет драться и тем более убивать. Широна другие дети бьют, понимая, что он не даст сдачи, а мать-наркоманка за него не заступится. Однако знакомство с ушлым и приспособленным к жизни Квином и наркодилером Хуаном в корне меняет жизнь Широна.

Фильм Дженкинса – послание всем «цветным» юношам и девушкам, призыв не плыть по течению, а бороться за место под солнцем вопреки всему, включая стереотипы. И иногда помощь придет от людей, меньше всего пригодных для этого. Мать Дженкинса тоже употребляла наркотики, картина в чем-то автобиографическая. Широна на разных этапах жизни играли разные актеры. В детстве протагониста играл мальчик по имени Алекс Хибборт. Юный актер не умел плавать, но ему пришлось научиться из-за сюжета фильма. Режиссер сделал все, чтоб актеры, игравшие одного и того же героя, ни разу не пересеклись на съемках.