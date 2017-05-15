Победитель «Евровидения-2017» получил поздравления от Юлии Самойловой, которая должна была представлять на конкурсе Россию. Певица обратилась к Сальвадору Собралу в своем Инстаграм, назвав его великолепным. Россиянка призналась, что рада за его победу.

Юлия Самойлова, которая должна была представлять на «Евровидении» РОссию, но из-за запрета СБУ въезда на украинскую территорию не попала на конкурс, поздравила победителя шоу. По итогам зрительского голосования и решению жюри на «Евровидении» в этом году победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, набрав около 760 баллов.

«Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен!», — написала в Инстаграм Юлия Самойлова.

Певица призналась, что была заворожена пением португальца. Она считает, что он заслужил победу. Поклонники россиянки согласились с ней и стали предполагать наперед в каком именно городе пройдет «Евровидение» в следующем году.

Необходимо отметить, что Сальвадор Собрал был единственным участником, который не использовал танцевальное шоу. Его номер охарактеризовали скромным, но он смог очаровать Европу. После оглашения победителя, португалец снова вышел на сцену, но уже в сопровождении своей сестры и спел песню, обмотав стойку микрофона флагом Португалии.

Напомним, «Евровидение-2017» состоялось в столице Украины. Второе место в конкурсе одержал представитель Болгарии набрав 615 баллов, а третье досталось молдавскому коллективу – 374 балла. Ранее букмекеры прогнозировали победу Франческо Габбани, который представляет Италию, но исполнитель смог занять лишь шестое место.