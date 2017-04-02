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Почему Евгений Евтушенко уехал в США? Многие интервьюеры тоже задавались этим вопросом. Похоже, и сам поэт часто себя спрашивал. Однако до конца своей жизни знаменитый писатель так и не смог объясниться, почему в свое время покинул родину.

Почему Евгений Евтушенко уехал в США после развала Советского Союза?
Фото: unian.net

Несмотря на отъезд из России в 1991 году, Евгения Евтушенко все так же любили и уважали, как и прежде. Да и сам поэт никогда не называл себя эмигрантом, а в своих работах всегда воспевал любовь к родине.

Тем не менее, тему своего отъезда Евтушенко никогда не поднимал, в своих интервью старался обходить ее стороной. Конечно, в этом его упрекать нельзя и критиковать его тоже никто не имеет права.

Переезд Евтушенко в американский штат Оклахома произошел не совсем по его инициативе. Из США пришло приглашение на работу в местном университете. Поэт согласился и поставил подпись под контрактом. Вместе с писателем в Оклахому переехала и его тогдашняя супруга (всего их было 4) – Мария. Супруги жили и работали в Талсе, а Мария устроилась работать учителем русского языка в местную школу. Однажды ее даже признали Учителем года в Оклахоме.

В Соединенных Штатах Евгений Евтушенко получил стабильную работу, вместе с ней безбедную и стабильную жизнь. Его труд высоко ценился, к тому же, он мог свободно продолжать заниматься творчеством, давать выступления и ездить в Россию столько, сколько сам того желал. В Талсе поэт прожил до конца своих дней. Скончался первого апреля на 85-м году жизни.

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  • https://ok.ru/profile/485728161318 Владимир Мономах

    А что он такой правильный не остался в России а щаз стал героем спросите на улице кто такой Евтушенко —NO koment

  • https://plus.google.com/110772940515421134400 Jordan Spence

    Стихи у него очень сильные, талант безусловно огромный.
    Поэт в России — больше, чем поэт.
    В ней суждено поэтами рождаться
    лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
    кому уюта нет, покоя нет.