Почему Евгений Евтушенко уехал в США после развала Советского Союза?

Почему Евгений Евтушенко уехал в США? Многие интервьюеры тоже задавались этим вопросом. Похоже, и сам поэт часто себя спрашивал. Однако до конца своей жизни знаменитый писатель так и не смог объясниться, почему в свое время покинул родину.

Несмотря на отъезд из России в 1991 году, Евгения Евтушенко все так же любили и уважали, как и прежде. Да и сам поэт никогда не называл себя эмигрантом, а в своих работах всегда воспевал любовь к родине.

Тем не менее, тему своего отъезда Евтушенко никогда не поднимал, в своих интервью старался обходить ее стороной. Конечно, в этом его упрекать нельзя и критиковать его тоже никто не имеет права.

Переезд Евтушенко в американский штат Оклахома произошел не совсем по его инициативе. Из США пришло приглашение на работу в местном университете. Поэт согласился и поставил подпись под контрактом. Вместе с писателем в Оклахому переехала и его тогдашняя супруга (всего их было 4) – Мария. Супруги жили и работали в Талсе, а Мария устроилась работать учителем русского языка в местную школу. Однажды ее даже признали Учителем года в Оклахоме.

В Соединенных Штатах Евгений Евтушенко получил стабильную работу, вместе с ней безбедную и стабильную жизнь. Его труд высоко ценился, к тому же, он мог свободно продолжать заниматься творчеством, давать выступления и ездить в Россию столько, сколько сам того желал. В Талсе поэт прожил до конца своих дней. Скончался первого апреля на 85-м году жизни.