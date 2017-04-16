Полина Попова из Свердловской области стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2017»

Полина Попова из города Екатеринбург признала самой красивой девушкой России. 21-летняя модель уверенно победила достойных конкуренток и теперь получит право представить свою страну и свой город на международных конкурсах. Попова стала уже четвертой представительницей Урала за последние несколько лет, кому удается завоевать первую награду «Мисс России».

Полина признается: до последнего не верила в то, что может победить, а когда ее имя все же назвали, девушка приятно удивилась. Тем не менее победа хоть и досталась ей нелегко, но поспорить с таким результатом нельзя – девушка смотрелась очень уверенно и достойно.

Сама Попова очень горда быть представительницей Свердловской области и своего города. Она признается, что объездила много стран и городов мира и может с уверенностью заявить, что в России – лучшие условия для жизни. Кстати, за последние несколько лет Попова стала третьей представительницей Екатеринбурга, кому удается победить во всероссийском конкурсе. Кроме того, недавно корона досталась еще одной представительнице Урала – Яне Добровольской из Тюмени.

Несмотря на юный возраст, Полина Попова уже вовсю строит карьеру модели. Девушка учит иностранные языки (знает английский и изучает китайский), много путешествует, мечтает построить карьеру в журналистике. К текущему моменту она уже успела поработать в Европе, Азии и США. Признается: на модельном бизнесе зарабатывает очень неплохо, поэтому вполне может обеспечить все свои потребности, имеет сбережения.

Ранее хотела получить образование в Китае, но теперь будет учиться в России. Тем не менее планирует изучать китайский язык в будущем. Увлекается также горными лыжами.