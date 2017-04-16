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Полина Попова из города Екатеринбург признала самой красивой девушкой России. 21-летняя модель уверенно победила достойных конкуренток и теперь получит право представить свою страну и свой город на международных конкурсах. Попова стала уже четвертой представительницей Урала за последние несколько лет, кому удается завоевать первую награду «Мисс России».

Полина Попова из Свердловской области стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2017»
Фото: crimea.kp.ru

Полина признается: до последнего не верила в то, что может победить, а когда ее имя все же назвали, девушка приятно удивилась. Тем не менее победа хоть и досталась ей нелегко, но поспорить с таким результатом нельзя – девушка смотрелась очень уверенно и достойно.

Сама Попова очень горда быть представительницей Свердловской области и своего города. Она признается, что объездила много стран и городов мира и может с уверенностью заявить, что в России – лучшие условия для жизни. Кстати, за последние несколько лет Попова стала третьей представительницей Екатеринбурга, кому удается победить во всероссийском конкурсе. Кроме того, недавно корона досталась еще одной представительнице Урала – Яне Добровольской из Тюмени.

Несмотря на юный возраст, Полина Попова уже вовсю строит карьеру модели. Девушка учит иностранные языки (знает английский и изучает китайский), много путешествует, мечтает построить карьеру в журналистике. К текущему моменту она уже успела поработать в Европе, Азии и США. Признается: на модельном бизнесе зарабатывает очень неплохо, поэтому вполне может обеспечить все свои потребности, имеет сбережения.

Ранее хотела получить образование в Китае, но теперь будет учиться в России. Тем не менее планирует изучать китайский язык в будущем. Увлекается также горными лыжами.

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