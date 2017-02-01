Похороны Александра Тихановича в Минске: тысячи граждан проводили народного артиста под «Малиновку» и траурный марш

В Минске простились с артистом Александром Тихановичем, который был широко известен не только белорусским слушателям, но и поклонникам из России. 30 января его тело предали земле, а тысячи неравнодушных минчан вышли на улицы города, чтобы проводить исполнителя в последний путь.

Смерть Тихановича для всех стала большой трагической неожиданностью. Даже родственники артиста до последнего не верили, что дни Александра Тихановича уже сочтены. Анастасия, дочь артиста, поблагодарила поклонников и друзей своего отца за поддержку.

Траурные мероприятия в белорусской столице начались рано – в восемь утра по минскому времени. Сперва было отпевание в Невском храме, дальше – гражданская панихида, очередь на которую выстраивалась за час до ее начала. После всех церемоний в храме, гроб с телом Александра Тихановича вынесли на улицу, где артиста проводили тысячи граждан. Многие признавались, что ради этого им пришлось отпрашиваться с работ, но в последний раз не проститься с кумиром они просто не могли.

В какой-то момент траурный марш прервала прозвучавшая «Малиновка», и в этот момент вспомнилось все, за что так любили артиста.

Уже после похорон Анастасия Тиханович рассказала журналистам, что ее отец болел вовсе не раком, а редкой болезнью – аутоимунным заболеванием легких, которое лечится очень трудно. В последние годы все силы родных были брошены на борьбу с этой болезнью, но справиться с ней так и не удалось.