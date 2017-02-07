Похороны Георгия Тараторкина: актера похоронили рядом с Владиславом Галкиным и Любовью Полищук

Похороны Георгия Тараторкина состоялись в понедельник, 6 февраля. Актера похоронили на Троекуровском кладбище. Его могила расположилась рядом с могилами других знаменитых российских артистов.

Тараторкин ушел из жизни двумя днями ранее, 4 февраля. Факт его кончины подтвердили в театре, в котором до последнего служил актер – в столичном Театре Моссовета. На момент смерти ему было 72 года.

Родные не стали подробно комментировать смерть Тараторкина, однако известно, что в последние годы он страдал от тяжелой болезни. Много сил и средств уходило на лечение. Родственники актера заранее готовились к тому, что роковой момент рано или поздно настанет.

Прощались с артистом в здании его родного театра. В этот день там собрались родственники, близкие товарищи, коллеги Георгия Тараторкина, а также почитатели его творчества, которые не знали артиста лично, но уважали и любили его за его роли.

А похоронили знаменитого актера на Троекуровском кладбище. Рядом с могилой Тараторкина располагаются могилы других знаменитых российских актеров. В частности, недалеко расположена могила Любови Полищук. Также рядом покоится Владислав Галкин.

После трагической кончины актера родственники покойного получили слова соболезнований от российских властей – свои соболезнования передали президент Путин и премьер Медведев.

Напомним, что неделей ранее состоялись похороны еще одного известного в России артиста – белорусского исполнителя Александра Тихановича.