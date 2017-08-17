Владимир Познер, который получил предложение от Сергея Шнурова сразиться в баттле, прокомментировал свой отказ. Телеведущий считает, что данное действие всего лишь пиар, не имеющий смысл, именно поэтому он не хочет принимать в этом участие.

В прошлую среду Сергей Шнуров, который является лидером знаменитого коллектива «Ленинград», обратился к Владимиру Познеру. Музыкант предложил телеведущему сразиться с ним в рэп-баттле. Это прозвучало после заявления Познера, в котором он охарактеризовал Шнурова «пустым», «никаким». Такое мнение у него сложилось, после интервью. По утверждению телеведущего, общение было провальным.

В свою очередь лидер группы заявил, что вина в неудавшемся интервью не его, соответствующие сообщение было опубликовано им в Инстаграм.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 16 2017 в 4:00 PDT

Также знаменитость отметил, что его недавнее интервью, которое брал у него Юрий Дудь получилось очень интересным. Стоит отметить, что ознакомиться с ним можно в Ютуб.

«Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я», — написал Шнуров.

Что касается ответа Владимира Познера на предложение, он посчитал, что данное состязание является пиарной акцией, не имеющей смысл. Именно поэтому телеведущий отказался принимать в баттле участие.

Напомним, ранее Шнуров обнародовал стих, который был посвящен недавнему баттлу, состоявшемуся между Оксимироном и Гнойным. Это мероприятие побило мировой рекорд просмотров за сутки. Ролик был опубликован ночью, а уже к утру он собрал около 4 млн просмотров.