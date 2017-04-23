Антипасха отмечается сегодня, 23 апреля, православными верующими. Согласно библейскому преданию, именно в этот день, спустя неделю после Пасхи воскресший Иисус встретился с апостолом Фомой. В народе Антипасху называют еще Фоминым воскресеньем, которое имеет множество обычаев, обрядов и традиций.

Фомино воскресенье или, по официальной версии, Антипасха отмечается сегодня, 23 апреля в православной вере. По церковной традиции, праздник наступает спустя неделю после Пасхи, которая в этом году отмечалась 16 апреля. На Фомино воскресенье принято проводить полноценные церковные богослужения, со всеми нюансами, обрядами и канонами.

Антипасха – довольно светлый и радостный праздник. В нем нет места трауру и грусти. Издавна в народе сохранились многие разнообразные обряды и традиции, связанные с Фоминым воскресеньем. А наши предки, восточные славяне, дали этому празднику еще одно название – Красная горка.

Такое название устоялось в славянской культуре в связи с обычаями, которых придерживались в этот день. Слово «красная» ранее обозначало «красивая». А под словом «горка» подразумевалось место, где этот «красивый» и «светлый» праздник отмечали. Дело в том, что ранее молодежь собиралась на возвышенных местах – горках, где организовывались и проводились громкие гуляния. На таких горках водили хороводы, сватались и даже устраивали свадьбы.

Более того, в народе считалось, что сватовство и особенно свадьба, сыгранная на Красную горку, является для молодоженов залогом долгой совместной жизни и семейного благополучия.