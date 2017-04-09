Приметы на Вербное воскресенье: веточки вербы, погода и другие приметы праздника

Девятого апреля в 2017 году отмечается Вербное воскресенье – один из наиболее светлых христианских праздников в году. Праздник имеет свой традиционный символ – вербу, а также целый ряд обычаев и примет, которые пользуются в обществе большим уважением.

Главный символ праздника – дерево верба – очень почитаемый в православном обществе. Вечером Лазаревой субботы принято относить вербные веточки в храм, проводить обряд освящения, а затем приносить их к себе в дом.

С вербой в этот день связаны и большинство примет. Наиболее популярная – бить ветками вербы по телу. В народе даже есть поговорка: «Не я бью – верба бьет». Считается, что такие процедуры укрепляют здоровье на весь будущий год, закаляя тело и дух человека.

С почками вербы тоже связано немало примет. Считается, что если съесть хотя бы одну небольшую почку, но только с освященной ветки, то это поможет завершить важное и ответственное дело в ближайшее время.

Связаны некоторые приметы и с погодой. Дождь и пасмурная погода – хорошая примета в день Вербного воскресенья. Если весь день идет дождь, значит, сезонный урожай в этом году будет богатым и разнообразным. Но и солнцу в праздник тоже радуются.

В праздник запрещается работать, особенно выполнять тяжкий труд. Также не рекомендуется работать с иглами, ножами, другими острыми и опасными предметами. А вот если посадить какое-то растение, дерево или комнатный цветок, то это символизирует богатство и благополучие.