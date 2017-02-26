Прощеное воскресенье в 2017 году: традиции праздника, как отмечают в России

Сегодня, двадцать шестого февраля, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. Оно всегда выпадает на воскресенье, но каждый год – на разные числа, и отмечается накануне Великого поста.

Прощеное воскресенье знаменует завершение недельного цикла праздников – Масленичной недели, а также начало семинедельного Великого поста. Прощеное воскресенье всегда считается самым значимым праздником Масленицы.

На Прощеное воскресенье обычно продолжаются народные гуляния, поедание блинов и других угощений. Однако в народной традиции есть обычай в этот день постепенно переходить от гуляний к воздержаниям. Иными словами, грехом не будет, если Вы будете веселиться в этот день, кушать и пить в свое удовольствие. Но в то же время, правильнее всего с точки зрения православной веры, убавить обороты праздника и постепенно переходить к Великому посту.

Прощеное воскресенье называется так потому, что в этот день принято просить прощение у окружающих. Если Великий пост – это физическое очищение, то Прощеное воскресенье – очищение духовное. Считается, что если искренне просить прощение у всех, перед кем мы чувствуем, что согрешили, то в этот день Господь все прощает.

В современной России на Прощеное воскресенье во многих городах организовываются общественные мероприятия – гуляния, концерты, соревнования и прочие представления. В некоторых городах масленичные мероприятия организованы в субботу, в других – именно в воскресенье.