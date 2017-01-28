Риналь Мухаметов снялся в фантастическом фильме «Притяжение»

Российский зритель задается вопросом – стоит ли смотреть фантастический фильм «притяжение» с Риналем Мухаметовым в главной роли? Сюжет картины типичен для научной фантастики: на Землю прилетают инопланетяне и хотят вступить в контакт с людьми. Предпремьерный показ фильма Федора Бондарчука уже состоялся в «Гранд Синеме» в столичной «Сувар-плазе».

Режиссер Федор Бондарчук знает толк и в инопланетянах, и в контактах с другими цивилизациями. Но на этот раз он показал, что с людьми московского Чертаново жителям другой галактики не стоит иметь дело – это не идеальные люди «Земли Стругацких». Роль Риналя Мухаметова интересна тем, что он играет пришельца Харитоша – странного, нетипичного для Москвы и Земли, доброго и способного на самопожертвование. Ему предстоит полюбить землянку, с которой у него практически ничего общего. Один-единственный «фейк» о том, что пришелец убил человека, покажет землян «во всей красе», их ксенофобию и нетерпимость.

Фильм смотреть стоит: прекрасно прописанный сюжет, красивые саундтреки, актеры – маститые и начинающие, разумный бюджет, что нетипично для Бондарчука. И главное – прекрасная возможность увидеть себя со стороны: лозунг «Земля – для землян» говорит о многом. Фильм уже сам себя окупил и ждет своего зрителя, а в случае успеха обещает продолжение.