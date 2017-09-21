Рождество Пресвятой Богородицы: православные и греко-католики отмечают рождение Девы Марии

21 сентября верующие православной и греко-католической церквей празднуют день рождения Девы Марии. В православии есть двенадцать праздников, посвященных Иисусу Христу и всему, что с ним связано, его матери посвящены три праздника – Рождество Богородицы (Малая Пречистая), Успение Богородицы и Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Православная и греко-католическая церкви празднуют 21 сентября рождение Девы Марии, Пречистой Матери Христа, и чтят ее не меньше, чем Иисуса Христа. Католическая, Эллинская и другие церкви, живущие не по юлианскому, а по григорианскому календарю, уже отметили этот день 8 сентября. Православные чтят Мать Христа за то, что в дни морального упадка в Иудее она сумела остаться чистой, порядочной, неиспорченной и верной Богу. Согласно канонам православия и греко-католической церкви, у Бога заранее были планы на Деву по имени Мария, поэтому обстоятельства ее рождения тоже нельзя назвать обычными – ее родители Анна и Иоаким долго не могли иметь детей, священники даже не хотели брать в Храме мирных жертв у Иоакима, потому что он был бездетен. Мать Девы Марии Анна узнала от ангела о том, что скоро родит ребенка, и родители посвятили Богу девочку, которая досталась им так непросто.

В Библии нет точной биографии Девы Марии. События были восстановлены на основании Протоевангелия Иакова – апокрифа, датированного вторым веком. Дни, в которые жила Дева Мария, христианство называет переходом от Ветхого Завета к Новому, поэтому ее рождение отмечают с большой радостью и богато накрытым столом.