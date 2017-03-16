Сестры Вачовски: фильм «Матрица» ожидает «перерезагрузка» без Нео и сестер Вачовски

У культового фильма «Матрица» будет продолжение: кинокомпания «Warner Bros.» намерена написать сценарий, отказавшись от услуг сестре Вачовски и Киану Ривза. Есть и кому писать дальнейшую историю мира «Матрицы», и кому играть главного героя. На главную роль пригласят Майкла Б. Джордана, а сценарист Зак Пенн справится не хуже оставленных за бортом братьев-сестер Вачовски.

Насчет Киану Ривза, который не отказался бы вернуться к образу Нео, неизвестно, но сестры Лили и Лана, которые когда-то были братьями-режиссерами Ларри и Энди, остались не у дел. Вообще из старой франшизы никого не ждут, и это объяснимо: первый фильм вышел 8 лет назад, в 1999 году основная часть потребителей кино или родилась, или пребывала в младенчестве. Речь идет о смене поколений, и необязательно дети должны оценить то, что будоражило и вдохновляло их родителей. Герой должен быть молод – в этом и заключается суть «перезагрузки», а Киану Ривзу скорее всего поздно не только обзаводиться детьми, но и становиться кумиром нынешней молодежи. Джордана же молодежь хорошо знает по роли супергероя Шторма из «Фантастической четверки» — тоже «перезагрузки» старого фильма. А Вачовски не сняли за 4 года ни одного удачного приквела своей же франшизы.

Условия Киану Ривза компания «Warner Brothers» удовлетворять не собирается, и если возвращение Вачовски в проект – его условия, то не будет ни его, ни режиссеров. Но «Warner» хочет благословения на предстоящею работу основоположников франшизы, хотя в их услугах больше не нуждается.