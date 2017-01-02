Шерлок Холмс: в четвертом сезоне Шерлок возьмется за новые дела, а у Джона и Мэри Ватсонов родится ребенок

В четвертом сезоне сериала «Шерлок» Холмс возьмется за новые дела, а у Джона и Мэри Ватсонов родится ребенок. Поклонники пары долго ждали этого события, хотя оно не было упомянуто у Конан Дойла. Еще у «современного» Холмса появятся новые дела и новые враги, хорошо известные по творчеству писателя, в частности – по его рассказу «Шерлок при смерти». Калвертон Смит в исполнении Тоби Джонса не менее опасен, чем Джим Мариарти, а вместо Ватсона, занятого дочерью, Шерлоку будет помогать собака.

Куда создатели сериала денут Мариарти – неизвестно, об этом «Комсомольская првда» по Украине не сообщает. Наверняка у сценаристов и актера Эндрю Скотта что-то не сложилось. Поклонники все гадают, жив ли он вообще, но в 2014 г. в рождественской серии Холмс заявил своим друзьям Джону и Мэри, что после выстрела в голову никто бы не выжил. Три полнометражные серии четвертого сезона в новогодние каникулы скоро расскажут, вернется мертвый злодей после самоубийства или нет. Четвертый сезон был запланирован на Рождество прошлого года, но актеры были слишком заняты, и потому добрая традиция запускать по сезону каждые два года нарушена не была. Единственный выпуск прошлого года, «Безумная невеста», отправил сыщика, его доктора и зрителей в Англию эпохи настоящего Шерлока Холмса. Об этом СМИ в лице «Газеты. ру» пишут на своих страницах в преддверии новых серий.

Создатели «Шерлока» Марк Гэттис и Стивен Моффат в 2010 году решили, что не о сюртуках и газовых фонарях писал Артур Конан Дойл, а о гении человеческого ума, и у Холмса не «случаи на практике», а приключения, потому антураж нужно убрать, погрузив героев викторианской эпохи в современные реалии. За «Шерлока и Джона» на новый лад оба актера получили статуэтку «Эмми», стали востребованы в других проектах, а сам сериал получил премию BAFTA.