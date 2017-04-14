Василий Степанов, молодой актер, известный по фильму “Обитаемый остров”, госпитализирован в психбольницу им. Алексеева. Лечащий врач актера комментировать ситуацию отказался. Известно, что незадолго до госпитализации он вывалился из третьего этажа московской пятиэтажки.

По сообщению РИА Новости, звезда нашумевшего несколько лет назад фильма “Обитаемый остров” Василий Степанов попал в московскую психбольницу №1. В справочной службе медучреждения эту информацию подтвердили, но в самом отделении комментировать ситуацию медики отказались.

За несколько дней до этого Степанов выпал из окна третьего этажа пятиэтажного дома по Давыдковской улице. На тот момент, актер отказался от госпитализации, но впоследствии у него были выявлены многочисленные переломы.

Выяснилось, что из окна Степанов прыгнул сам, но мотивы такого поступка не выяснены. По словам родного брата актера, после принесшей ему известность роли в картине Бондарчука, он оказался не у дел, его больше не снимали, и актеру приходилось даже мыть троллейбусы.

Светская львица и друг Степанова Лена Ленина рассказала, что до этого актер уже лежал в психиатрической больнице после обрушившейся на него славы, а затем и кризиса.

Также известно, что в декабре 2015 года, В. Степанов лежал в больнице с переломом тазобедренной кости и двух позвонков. По словам, Л. Лениной, после этого он испытывал постоянные боли, которые делали его существование невыносимым.