Александра Артемова и Евгений Кузин готовятся к шикарной свадьбе в Греции

Бывшие участники телестройки Александра Артемова и Евгений Кузин подготавливаются к празднованию свадьбы, которое произойдет совсем скоро. Они планируют узаконить свои отношения уже этим летом, для грядущего праздника они выбрали Грецию.

Влюбленные с нетерпением ждут того самого дня, когда им удастся узаконить свои отношения. Как заявляют журналистам возлюбленные, они подготавливают грандиозную церемонию в весьма необычном месте. Для празднования свадьбы они выбрали Грецию, именно там, на берегу моря они скажут друг другу заветное «да». Дата проведения праздничного мероприятия предполагается примерно в конце этого лета.

Александра рассказала и о выбранном свадебном платье, которое шьётся для неё специально на заказ. Оно будет совершенно особенным, один только его вес составит минимум 50 килограммов. Она не представляет себе, как она сможет провести в нем весь день, при той жаркой погоде, которая царит в это время года в Греции. На свадьбу будут приглашены только самые близкие люди, количество который едва будет больше двадцати. Напомним, именно эта пара стала победительницей в конкурсе «Дом-2. Свадьба года». Они смогли обойти другие пары по количеству зрительских голосов.