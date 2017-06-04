Александра Савельева не позволят своему мужу одному ездить на гастроли

Александра Савельева и Кирилл Сафонов стали гостями очередного выпуска программы «Смак», прошедшего 3 июня в эфире первого канала. Мо мере того как проходило приготовление блюд, Александра рассказала Ивану Урганту о том, что не отпускает мужа на гастроли одного.

В процессе готовки Иван Ургант поинтересовался у своей гостьи, как часто она посещает спектакли с участием её мужа. На это исполнительница ответила, что когда шла подготовка к премьере спектакля «Двое на качелях» она посмотрела его три раза. А когда состоялась премьера спектакля, посмотрела его еще несколько раз в разных странах мира. Потом Александра добавила, что не отпускает мужа одного на гастроли и поэтому, всегда путешествует вместе с мужем на его гастролях. Она отметила особенную реакцию берлинской публики, которые не скрывали своих эмоций и плакали во время спектакля.

В свою очередь Кирилл Сафронов отметил, что тоже поддерживает свою жену во всех творческих начинаниях. Кирилл посещает практически все её сольные концерты и выступления группы «Фабрика». Более того, однажды он выполнял функцию режиссёра для съемок одного из клипов группы. Александра отмечает, её муж очень требовательный во время творческого процесса, настолько требовательный, что она обращается к нему на съёмочной площадке исключительно на «Вы».