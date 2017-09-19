Алексей Кравченко: Иван Ургант неудачно пошутил над актером, чем вызвал возмущение Ирины Волынец

Алексей Кравченко, сыгравший главную роль в сериале “Отчий берег”, стал гостем программы Ивана Урганта. Ведущий отпустил одну шутку после сцены, где героя фильма убивают в ВОВ, чем вызвал гнев Волынец Ирины, экспертного члена Общественной палаты России.

Известный телеведущий Иван Ургант подвергся жесткой критике со стороны члена российской Общественной палаты И. Волынец. В своем аккаунте в соцсети “Фейсбук” женщина посвятила ему длинное послание, в котором назвала его юмор, касающийся актера Алексея Кравченко, сверхбезвкусным и циничным.

Напомним, что сначала зрителям показали кадры из сериала, где главный герой, которого сыграл Кравченко, погибает в сражении во время Великой отечественной войны. Сразу же после этих кадров, как писала Волынец, когда зрители находились еще под впечатлением от увиденной героической страницы нашей истории, Иван предложил воскресить актера и сказал ему, что никто не собирается ему платить деньги за съемки в фильме. Как призналась Ирина Волынец на своей странице в соцсети, Ургант стал для нее омерзительным.

По ее мнению, он заигрался, и его необходимо уволить с “Первого канала”. Также она предположила, что во всем виновата неуемная жажда высоких рейтингов, отсутствие чувства меры и такта, а также большая бездна между нормальными с психической точки зрения людьми и “зажравшимися” телевизионными ведущими.

Также Ирина Волынец считает, что редакции программы, если таковая имеется, должно быть очень стыдно за произошедшее. Впрочем, как она предположила, нет ничего удивительного, если выяснится, что Иван отпускает свои “плоские” шутки безо всякого согласования с вышестоящим начальством.