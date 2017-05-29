Алиса Мон, известная еще с начала 90-х годов певица, за свою жизнь прошла много испытаний, которые все равно не сломили звезду. Алиса до сих пор верит в то, что в будущем ее ждет слава, и она сможет стать известной. Но перед тем, как выйти на сцену, звезда решила прибегнуть к пластической хирургии.

Известная эстрадная певица Алиса Мон была знаменита в 80-х и 90-х годах, когда исполняемые ею хиты звучали почти в каждой квартире. Не известно, какой примой эстрады стала певица, если бы не тирания ее мужа, который одновременно был и ее продюсером. Из-за постоянных скандалов и избиений Алиса решила покинуть сцену и уехать к себе домой в Архангельск, где и начать новую жизнь. Но или большой талант, или невозможность жить без сцены через 10 лет после неизвестности Алиса Мон вернулась в Москву, чтобы опять покорить музыкальный Олимп. И опять не сложилось. Ее обманул продюсер, ставший за долгие годы сотрудничества, самым близким и родным человеком. Мужчина обокрал ее и скрылся, а Алиса осталась ни с чем.

На данный момент Алисе Мон 52 года и, не смотря на все события в жизни певицы, она не отчаивается и верит, что скоро ее опять настигнет третья волна славы. Чтобы предстать перед своими поклонниками помолодевшей в новом образе певица решилась на кардинальные изменения, обратившись за помощью в программу «На 10 лет моложе». Алиса уверенна, что пластическая операция значительно улучшить ее внешний вид.

Во время участия в программе, звезду подвергли опросу, в результате которого прохожие должны были оценить возраст звезды. По итогам такого опроса, Алисе определили возраст 53 года. Эксперты же программы в итоге сказали, что они не согласны с мнением опрошенных и считают, что женщина выглядит значительно моложе своего возраста, поскольку она постоянно ухаживает за собой и это позволяет ей выглядеть намного моложе своего возраста.

В результате провидения пластической операции, звезде сделали подтяжку лица и шеи, увеличили грудь и верхнюю блефаропластику, которая в итоге значительно изменили внешний вид звезды. Также со звездой поработал стоматолог и косметолог. Результат порадовал и самих экспертов программы, и звезду, которая удивилась отражению в зеркале.