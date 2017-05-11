Алла Михеева, журналистка Первого канала, опубликовала интересное видео, где она кушает опарышей, которые, по утверждению мужчины, также участвующего в съемке, очень вкусные и полезные для человеческого организма. В своем заявлении, журналистка даже поблагодарила свою работу за такую уникальную возможность.

Алла Михеева, которая работает ведущей на Первом телеканале, для интересного сюжета, который мог бы заинтересовать зрителей программы «Вечерний Ургант», побывала на предприятии, занимающегося разведением мух. Во время сюжета сотрудник компании, где проходили съемки, предложил ведущей попробовать на вкус опарышей, аргументируя такую уникальную возможность тем, что опарыши совсем не противные, они даже полезные для организма и имеют приятный вкус. Каким бы странным не казалось, но журналистка решилась на такой отчаянный шаг, и даже опубликовала часть съемки по поеданию опарышей в своем Instagram.

Опубликованное видео Алла Михеева сопроводила соответствующим комментарием, в котором она высказала благодарность своей работе за такие возможности вкусно покушать, в частности, полакомиться опарышами на предприятии по размножению мух. Результат был достигнут: пользователи активно комментировали видео, пользующееся популярностью, высказывали слова сожаления журналистке.

Сама журналистка Первого канала недавно призналась, что у нее огромная нехватка времени, именно поэтому она приобретает уже готовую еду, а не готовит ее у себя на кухне. Так в своем Instagram журналистка опубликовала видео, как она переливает уже готовый борщ из контейнера в посуду и разогревает ее в микроволновой печке, потом уже готовые салаты выкладывает на красивые блюда и начинает свою трапезу. Такая же процедура и ожидает и выпечку, в частности, пирожки, которые разогревались в духовке.