Люблю свою работу! Когда есть возможность покушать вкусных опарышей 😋 А какие самые необычные возможности даёт Вам ваша работа? #Repost @vecherniy_urgant with @repostapp ・・・ Наш специальный корреспондент @allamikheeva отправилась на необычное предприятие в Липецк, чтобы понаблюдать за спариванием мух и разобраться, как из отходов получается корм. #алламихеева #вечернийургант #липецк #острыйрепортаж #опарыш #биотехнологии

A post shared by Алла Михеева (@allamikheeva) on May 10, 2017 at 5:29am PDT