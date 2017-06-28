Андрей Малахов обсудил причастность Владимира Тюрина к гибели Дениса Вороненкова

В эфире «Пусть говорят» Андрей Малахов поставил вопрос о том, мог ли бывший муж Марии Максаковой иметь отношение к убийству Дениса Вороненкова. В ходе обсуждения, приглашенные на программу гости сошлись во мнении, что Тюрин не замешан в этой истории.

Весной этого года в украинской столице был застрелен муж Марии Максаковой — Денис Вороненков. Человек, подозревавшийся в его убийстве, погиб от огнестрельных ранений, полученных при задержании. Сейчас Мария живет в Украине вместе с сыном от Вороненкова, в то время как её дети от первого брака живут в Москве вместе с ее бывшим супругом — Владимиром Тюриным.

В эфире телепрограммы «Пусть говорят» Андрей Малахов обсудил детали произошедшего. Собравшиеся гости порассуждали о возможной причастности Владимира Тюрина к громкому инциденту. В ходе обсуждения, многие приглашенные гости пришли к выводу, что Владимир не замешан в этой истории. Один эксперт даже предположил, что Денис жив и здоров, так как, по его мнению, все это постановка украинских спецслужб.