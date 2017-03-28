Андрей Малахов снял свою пародию на песню «Грибов» «Тает лед» с участием Бузовой и Бородиной

Набирающий популярность клип группы «Грибы» на песню «Тает лед» просто-таки взорвал отечественный шоу-бизнес. После громкой премьеры и пары не менее громких концертов в России, на «Грибы» стали делать пародии и звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее свою версию песни «Тает лед» записал телеведущий и шоумен Иван Ургант. Теперь своей версией поделился с поклонниками его коллега Андрей Малахов.

Если Иван Ургант подошел к делу очень серьезно, снялся в клипе собственного производства в соответствующем образе, с тематическими костюмами и массовкой, то Малахов решил сделать проще. Телеведущий и журналист снял эпизод непосредственно из студии «Пусть говорят», а все остальное в ролике – это нарезка танцев и пародий на песню от российских знаменитостей и не только.

В клипе Малахова можно увидеть, насколько широкую популярность завоевала последняя работа «Грибов». Ее поют и под нее танцуют звезды, школьники и студенты, работники и даже животные. Даже сам по себе факт того, что ведущий «Пусть говорят» выбрал песню «Тает лед» в качестве анонса к очередному выпуску своей передачи, уже говорит о многом, в том числе и о личном признании успеха киевской группы.

Кстати, в ролике можно увидеть звезд первой величины, которые поют хит «Грибов». Среди них засветились Ольга Бузова, Ксения Бородина и Глюкоза, а также многие другие. В целом, получилось очень интересно, креативно и, конечно же, очень весело. Поклонники по достоинству оценили пародию Малахова на популярный хит.