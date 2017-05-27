Вчера Антон Гусев и Виктория Романец подали заявление в ЗАГС. Антон поделился некоторыми подробностями грядущего бракосочетания, рассказав что возлюбленные официально станут мужем и женой в первых числах июля.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев отношения Антона Гусева и Виктории Романец стремительно развиваются. Влюбленные в полной уверенности, что отлично подходят друг другу для создания семьи, поэтому не стали откладывать свадьбу и подали заявление в ЗАГС. Примечательно то, что Виктория никогда до этого не была замужем, но, несмотря на это она не испытывает никакого волнения по этому поводу.

Сразу после того как заявление было подано, Антон Гусев рассказал о некоторых подробностях свадьбы. Оказалось, дата бракосочетания была поставлена на седьмое июля, это число было выбрано не случайно, Антон верит в магию чисел и считает, что это принесет удачу в семейной жизни. На этих выходных они поедут с Викторией по Москве в поисках подходящего ресторана для проведения праздника.