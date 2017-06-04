Анжелика Варум очень скромно отпраздновала свой день рождения

На праздновании дня рождении Анжелики Варум присутствовали только родственники и самые близкие друзья. Это стало известно из опубликованных фотографий её мужем Леонидом Агутиным в инстаграме.

В конце Мая Анжелике Варум исполнилось 48 лет. По этому случаю она организовала праздник, на который пригласила только родственников и самых близких друзей. Фотографию с празднования дня рождения опубликовал муж Анжелики — Леонид Агутин. Свою публикацию он прокомментировал, написав, что замечательно отметил день рождения жены. На опубликованном снимке можно было увидеть таких знаменитостей как Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Посиделки.) Отметили День Рождения жены. Было замечательно! A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on May 31, 2017 at 4:52am PDT

К поздравлениям от Леонида присоединились и многочисленные пользователи социальных сетей, бросившиеся усыпать поздравительными комментариями именинницу. Некоторые комментаторы искренне удивились той простоте, с которой такие знаменитости празднуют день рождения, ведь это была абсолютно простая, уютная и домашняя обстановка, ничем не отличающаяся от праздника обычных людей.