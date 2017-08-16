Бывший супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг телепроекта "Голос"

Накануне стало известно о том, что бывший возлюбленный Наргиз Закировой — Филипп Бальзано продемонстрировал свои вокальные данные на кастинге телепроекта «Голос». В своем интервью мужчина рассказал, почему прилетел из Америки в Россию.

Пару дней назад стартовали съёмки слепых прослушиваний на телепроекте «Голос». В общей сложности на это прослушивание были допущены сто пятьдесят конкурсантов, которым удалось пройти отборочный кастинг. В число этих счастливчиков также входит Филипп Бальзано, который прожил 20 лет в браке с Наргиз Закировой. Чтобы выяснить, зачем мужчина приехал в Москву из США, журналисты вязли у него интервью.

Как оказалось, мужчина смотрел все предыдущие сезоны телепроекта и давно хотел попробовать себя в качества исполнителя, но не мог, так как его дочь была слишком маленькая. Сейчас девушке 18 лет, поэтому её можно спокойно оставить одну дома на какое-то время. В том случае, если ему удастся пройти слепые прослушивания, то он намерен снять квартиру в российской столице и переехать в неё. Также Бальзано заранее выбрал наставника, к которому больше всего хотел бы пойти. Он хочет попасть в команду к Пелагее, так как ему очень нравится её исполнение.